Vous redoutez les frimas et la noirceur de l’hiver ? Cette tradition danoise pourrait bien changer votre perception de la saison froide.



C’est quoi, au juste, le hygge?

Le hygge (prononcez hugueu) est une philosophie de vie adoptée depuis longtemps par les Danois. Ce concept, dont le nom dérive d’un terme norvégien qui signifie «bien-être», est employé un peu à toutes les sauces pour décrire une sensation et une ambiance. À la base, le hygge «signifie créer une atmosphère jolie et intime, c’est goûter les petites choses de la vie avec les personnes chères, nous apprend le site Visit Denmark. La lumière chaude d’une bougie, c’est hygge. Les amis et la famille aussi sont hygge. Et n’oublions pas le plaisir de boire et de manger quelque chose en compagnie, en bavardant pendant des heures sur les grandes et petites choses de la vie.»

