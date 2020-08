L’isolement augmente le risque de démence chez les personnes âgées

Rawpixel.com/Shutterstock

Les conséquences sanitaires de la solitude

La pandémie de Covid-19 a mis en suspens la vie sociale de nombreuses personnes âgées, les exposant à un risque accru de solitude. Conscientes qu’elles courent un plus grand risque de développer des symptômes graves de la Covid-19, beaucoup d’entre elles restent à la maison. La fermeture des restaurants et les limites imposées aux visiteurs des foyers d’accueil ont rendu plus difficile la fréquentation de la famille et des amis.

Pourtant, même avant la pandémie, les experts en santé publique étaient préoccupés par la prévalence et les effets de la solitude sur la santé aux États-Unis et en Occident. La solitude touche de 19% à 43% des adultes de plus de 60 ans, et de nombreux adultes de plus de 50 ans pourraient voir leur santé décliner en raison d’une solitude prolongée.

Des études ont montré qu’au même titre que le tabagisme, la consommation d’alcool et l’obésité, une solitude prolongée se traduisait par un risque accru de décès prématuré. Elle a également d’autres conséquences sur la santé, notamment un risque élevé de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires, en plus d’entraîner une augmentation des visites chez le médecin et aux urgences.

