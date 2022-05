12 / 20

Maux de tête persistants

Pas d’inquiétude: On parle de maux de tête chroniques quand ils surviennent plus de 15 jours par mois pendant au moins trois mois. Les déclencheurs les plus courants sont la déshydratation, la privation de sommeil, les problèmes de vision, la congestion des sinus, la gueule de bois et une mauvaise posture quand on travaille assis – problèmes aux solutions évidentes.

Sauf si: Si vous ne cochez aucune des cases précédentes, il serait judicieux de prendre rendez-vous pour un examen plus approfondi, surtout si vous prenez des analgésiques en vente libre plus de deux fois par semaine. Il n’est pas toujours possible de trouver de cause, mais certains médicaments, quelques ajustements au régime alimentaire et des suppléments alimentaires peuvent vous soulager.

Votre médecin cherchera notamment des signes d’AVC, de cancer et de lésion cérébrale, comme une faiblesse d’un côté du corps, une dilatation inégale des pupilles, voire un changement cognitif comme la confusion ou la perte de mémoire.