Malgré tous les plaisirs qui viennent avec l’été, c’est aussi LA saison des maringouins. Savoir quelle est la durée de vie d’un moustique peut vous aider à traverser les soirées d’été les plus «piquantes».

GROOVEZ/SHUTTERSTOCK

Rien de plus désagréable que de passer du temps à l’extérieur et de réaliser tout à coup en rentrant que vous avez de grosses démangeaisons à cause des piqûres de moustiques. Ça peut même sembler inévitable que ces derniers jettent leur dévolu sur vous pendant l’été!

Si vous croyez avoir essayé tous les chasse-moustiques qui existent ou utilisé tout ce qui peut les repousser, il semble bien que ces insectes piqueurs ne s’en iront pas comme ça. Heureusement pour vous, ils vont et viennent au gré des saisons, mais le problème n’en demeure pas moins récurrent.

Piqûres et… progéniture

Si vous vous demandez quelle est la durée de vie d’un moustique, c’est probablement parce que vous venez de vous faire piquer une fois (ou plusieurs fois). En fait, certaines personnes attirent davantage les moustiques que d’autres. Pour couronner le tout, sachez qu’après la piqûre d’un moustique femelle – c’est-à-dire l’action de se nourrir de votre sang ou de celui de quelqu’un d’autre –, il pond ses œufs dans un endroit propice aux inondations ou dans de l’eau stagnante, selon des spécialistes en gestion parasitaire chez Terminix. C’est le début du cycle de vie des nouveaux moustiques. C’est pour cela qu’il ne faut jamais laisser traîner ces choses dans son arrière-cour.

Selon l’Environmental Protection Agency (EPA), ça peut prendre au moustique de quatre jours à quatre semaines pour devenir un adulte. Les œufs de moustiques vont éclore dans l’eau et produire ce qu’on appelle une larve. La larve vit et s’alimente dans l’eau, puis se transforme à la troisième phase de son cycle de vie en chrysalide. La chrysalide vit dans l’eau, mais ne s’y alimente pas.

La réponse à la question sur la durée de vie des moustiques varie selon le temps qu’il faut au moustique adulte pour sortir de son cocon – durée qui dépend de la température de l’eau, de la nourriture et de l’espèce de moustique en question. Une fois libéré du cocon, il est prêt à voler et, par le fait même, à venir perturber votre prochain barbecue, pique-nique ou jogging matinal…

Mais combien de temps les moustiques vivent-ils exactement?

Selon l’American Mosquito Control Association (AMCA), la durée de vie de ces insectes varie vraiment en fonction de l’espèce, la majorité des femelles matures vivant seulement deux à trois semaines. Cela dit, d’autres espèces sont reconnues pour survivre jusqu’à six mois dans des garages ou des greniers, par exemple. Il est possible de faire une réaction grave à une piqûre d’insecte qui provoque de l’urticaire papuleuse.

Protégez-vous de ces bestioles

La réponse à la question de la durée de vie des moustiques revient ultimement à nous, leurs victimes, et à notre manière de nous protéger de leurs piqûres. Sans notre sang dont ils se nourrissent, les moustiques meurent. Assurez-vous donc d’éliminer toute source d’eau stagnante (pensez à la toile de piscine et aux gouttières obstruées) où les œufs de moustiques se transforment en insectes matures.