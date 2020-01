Cancer de la bouche: 20 symptômes et signes à ne jamais ignorer

3 / 8

Lazor/Shutterstock

Comment dépister et identifier les symptômes du cancer buccal?

Votre dentiste et hygiéniste dentaire peut très rapidement et facilement examiner votre bouche afin de s’assurer que vous ne souffrez pas d’un cancer buccal. Le dépistage du cancer de la bouche est rapide et facile, sans douleur ni inconfort. Il est essentiel pour le diagnostic, la détection précoce et la prévention. Il demande moins de cinq minutes et peut être effectué durant votre examen de routine chez votre dentiste. Vos professionnels de la santé seront à la recherche d’anomalies ou de bosses, de rougeur, de zones blanches, grises ou flasques, de même que l’ensemble des symptômes du cancer de la bouche énumérés ci-haut.

Cet examen devrait être fait tous les six mois. Si vous estimez que votre professionnel des soins dentaires ne fait pas un examen complet ou s’il n’en fait pas, faites part de vos préoccupations et demandez-en-un. Les hygiénistes dentaires et les dentistes sont formés au dépistage du cancer de la bouche.

