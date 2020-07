Covid-19: aménagement de zones chaudes et froides dans les hôpitaux

La Presse Canadienne/Graham Hughes

La lutte contre la Covid-19 à Montréal

Julian Menezes met une blouse, des gants et un masque protecteur, puis entre dans la chambre d’un patient. Son travail? Être là, simplement — pour accompagner les malades.

L’Hôpital Royal Victoria (HRV), où travaille Julian, a traité plus de 300 cas confirmés de Covid-19 depuis le mois de mars. Il s’agit d’un des centres les plus occupés de Montréal, ville essuyant de loin le plus grand nombre de cas au Canada. Dans tout cela, Julian a un rôle très important à jouer. Il est le seul intervenant en soins spirituels dans la zone «chaude» de l’hôpital, où les patients atteints de la Covid-19 sont traités.

Les intervenants en soins spirituels — aussi appelés aumôniers — offrent un soutien émotionnel et spirituel aux personnes de toutes religions, ou sans religion. Bien que plus de 10 000 intervenants en soins spirituels travaillent dans des établissements à travers l’Amérique du Nord, leur rôle ne devient souvent visible auprès des médias qu’en temps de crise.

Durant la première vague du coronavirus, différents organes de presse, allant du New York Times à ABC News (en anglais), ont parlé de leur travail. Les articles portaient sur la panique et la peine des premières semaines, notamment pour les patients en isolement dans les hôpitaux et leur famille, pour qui les aumôniers devaient alors agir comme «messagers» ou «substituts».

