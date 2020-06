COVID-19: combien de fois porter son masque de protection entre deux lavages?

THE_BURTONS/GETTY IMAGES

À quelle fréquence devez-vous laver votre masque facial?

Le nouveau coronavirus reste sur les surfaces plus longtemps que vous ne le pensez. Il est donc important que vous portiez des masques faciaux et surtout, que vous sachiez comment en prendre soin. Il existe une nette différence entre les masques chirurgicaux et les respirateurs N95, qui sont tous les deux différents des couvre-visages artisanaux.

Mais à quelle fréquence devez-vous laver les masques en tissu entre les vêtements? Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent de laver régulièrement votre masque facial «en fonction de la fréquence d’utilisation». S’il est humide, souillé ou endommagé, changez de couvre-visage.

Le docteur Daniel Griffin, membre de la Division des maladies infectieuses et chercheur associé au Département de biochimie et de biophysique moléculaire de l’Université Columbia, a déclaré que vous devriez traiter vos masques comme vos sous-vêtements: lavez-les après chaque utilisation.

«Ne retirez pas votre masque souillé pour le mettre dans votre poche et le coller sur votre visage par après», lance le docteur Griffin. «Votre masque sert à récupérer votre toux, vos éternuements, vos postillons et vous protéger contre ceux de tierces personnes. Il est donc sale et doit essentiellement être jeté ou lavé.»

