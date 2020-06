Déconfinement: 15 erreurs que vous commettrez probablement cet été

Don Pablo/Shutterstock

Ne pas se protéger dans les transports en commun

Bien que de nombreuses personnes aient réduit leur utilisation des transports en commun, ces derniers pourraient devenir des points culminants pour attraper la COVID-19 ou tout autre coronavirus. Éviter les autobus, le métro et le train aux heures de pointe est donc une option. Bien sûr, il est possible de demander à votre employeur de continuer à travailler à domicile!

Une étude publiée dans la revue The Lancet (édition de juin 2020) a révélé que la protection des yeux – comme le port de lunettes ou d’une visière – réduisait le risque d’attraper un coronavirus. Les gants, quant à eux, ne sont efficaces que si vous ne touchez pas votre visage.

Évidemment, utiliser le vélo «diminue les chances d’entrer en contact avec d’autres personnes», explique Suzanne Willard, doyenne associée en santé mondiale à la Rutgers School of Nursing à New Brunswick, dans le New Jersey. Elle estime que «le virus est toujours parmi nous, que les mesures de protection fonctionnent et que nous devons continuer à nous protéger.» Le principal moyen de transmission du virus, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), est l’expulsion de gouttelettes respiratoires et l’infection de tierces personnes lorsqu’une personne parle, tousse ou éternue. Éviter les groupes de covoiturage est donc de mise cet été.

Voici les choses du quotidien que nous ne tiendrons jamais plus pour acquises.