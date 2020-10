COVID-19: comment lire les expressions faciales quand les gens portent un masque?

10 / 12

Maridav/Shutterstock

Dégoût

Comme indiqué ci-dessus, lorsque les yeux d’une personne se rétrécissent et se concentrent intensément sur quelque chose, c’est un signe assez fiable de dégoût. De plus, les sourcils sont plus bas et le front, dans son ensemble, semble tendu.

Aussi, une personne dégoûtée peut se plisser le nez, ce qu’un masque ne cacherait pas. Finalement, vous pourriez vous retrouver à plisser les yeux pour vous protéger en limitant votre capacité à voir cette personne et cet évènement.