kckate16/Shutterstock

Faut-il le laver?

On lave son masque à la fin de chaque journée. La laveuse, c’est l’idéal, mais on peut se contenter de le savonner sous l’eau chaude comme on se laverait les mains. D’ailleurs, lavez-les toujours avant de toucher votre masque et ne manipulez que les attaches pour l’enlever ou le mettre.

Informez-vous pour savoir combien de fois porter votre masque de protection entre deux lavages.