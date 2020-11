Propagation du coronavirus: pourquoi certaines personnes sont-elles plus contagieuses?

5 / 8

Maria Sbytova/Shutterstock

Les différentes souches virales

Comme tous les virus mutent rapidement, il peut y avoir de nombreuses souches à un moment donné qui présentent toutes des caractéristiques légèrement différentes. Cela signifie que des personnes peuvent être contaminées par une souche plus contagieuse du SRAS-CoV-2, le virus causant la Covid-19. «Certains types de virus peuvent être plus contagieux que d’autres, souligne le Dr Peter Katona, un expert en maladies infectieuses et président du groupe de travail sur le contrôle des infections à la UCLA Fielding School of Public Health à Los Angeles. La souche actuelle n’est pas aussi mortelle que celle d’il y a six mois, mais elle est peut-être plus contagieuse.»

Des rapports préliminaires publiés dans bioRxiv en avril ainsi qu’en juin 2020 suggèrent qu’une variante du virus appelée D614G peut être en train de se propager plus rapidement, bien qu’elle ne semble pas plus mortelle. Malheureusement, il n’est pas possible de savoir si c’est vraiment en train d’arriver, à moins que les scientifiques puissent procéder à un grand volume d’analyses génétiques rapides.

