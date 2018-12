Douleur entre les omoplates? Cherchez la cause!

La douleur entre les omoplates est-elle attribuable à des stations assises prolongées, à un programme d’exercices… ou à quelque chose de plus sérieux?

TORWAISTUDIO/Shutterstock

Mauvaise posture

Votre mère avait raison en vous disant de vous tenir le dos droit. D’après le Dr Michael Schaefer, physiatre à la Clinique Cleveland, la mauvaise posture est l’une des principales causes de la douleur au cou et aux omoplates. La position normale des épaules, c’est d’être redressées vers l’arrière. Si on se tient le dos rond toute la journée, elles vont finir par faire mal.

Cette habitude n’est pas facile à perdre, mais vous pourriez commencer à corriger votre posture sans même vous en rendre compte. « L’important, c’est d’être bien installé quand on travaille », dit le Dr Schaefer. Ajustez votre chaise et votre clavier de façon à ce que vos jambes et vos bras soient à un angle de 90°, recommande le Dr Robert J. Meislin, chirurgien orthopédique au Centre de médecine sportive de Langone, à l’Université de New York.

