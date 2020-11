Comment soigner le zona: 8 remèdes naturels

8 / 8

CHAMELEONSEYE/SHUTTERSTOCK

Reposez-vous

Le repos au lit est recommandé pendant les premiers jours après le déclenchement du zona, surtout si vous avez des poussées de fièvre. Changez vos draps régulièrement, parce que vos ampoules peuvent transmettre la varicelle à tous ceux qui ne l’ont jamais contractée avant.

Tiré du livre: Looking after your body, Reader’s Digest