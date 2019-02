Famille

5 trucs pour aider vos enfants à faire leurs devoirs

Les devoirs à la maison peuvent relever du défi, tant pour les élèves que pour leurs parents. Votre mission ? Aider vos enfants à faire les leurs.

1 / 7 TheVisualsYouNeed / Shutterstock En tant que parents, nous voulons tous que nos enfants réussissent. Quand mon fils aîné Ethan, qui a 14 ans aujourd’hui, s’est mis à donner préséance à la Xbox sur ses devoirs, mon mari et moi avons interdit les jeux vidéo. À notre grande surprise, et contrariété, il a trouvé d’autres façons d’atermoyer. J’ai soupçonné un problème. C’est un enfant intelligent, qui n’avait jamais manqué à ses devoirs avant. Je l’ai interrogé. Il a avoué qu’il trouvait les maths difficiles et qu’après une longue journée d’école, l’idée d’en découdre encore l’épuisait et le décourageait. Enfant, j’avais vécu la même frustration. Reconnaissant mes limites, j’ai engagé un professeur particulier pour l’aider à surmonter cette épreuve. Trouver comment aider au mieux votre enfant dans ses études peut favoriser les bonnes habitudes à long terme. Voici certains des problèmes et questionnements les plus fréquents, et des conseils d’experts pour les résoudre. Votre enfant n’a pas envie d’aller à l’école? Suivez nos conseils pour lui faire voir le bons côtés des choses.

2 / 7 LightField Studios / Shutterstock Je relis les devoirs de mon fils après coup, et j’y trouve souvent des erreurs. Dois-je l’aider à les corriger ou ne rien faire afin que son professeur voie ses faiblesses ? Aidez votre fils à comprendre ses erreurs et apportez les corrections nécessaires à la maison, conseille George Kalimeris, directeur national des programmes de persévérance scolaire pour les centres YMCA du Québec : « Discuter de ses devoirs et poser des questions ciblées peut aider votre enfant à repenser un problème et à le décomposer pour mieux le comprendre. Vous découvrirez ce qui le gêne et pourrez en informer son professeur. » Si votre fils s’impatiente, proposez-lui une pause, et affichez toujours votre certitude quant à sa capacité d’y arriver seul. Aidez vos enfants à rester motivés avec ces 10 messages à glisser dans leur boîte à lunch.