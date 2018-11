Bipolarité: 10 symptômes des troubles bipolaires à ne jamais ignorer

Qui n’aime pas être de très bonne humeur ? Et, surtout, qui y verrait un signe de maladie mentale? «Il est vraisemblable que la personne apprécie ces épisodes parce qu’ils lui permettent d’accroître sa productivité et sa créativité au-delà de leur niveau habituel», note la Dre Smitha Murthy, psychiatre au Seton Mind Institute d’Austin, au Texas. Mais si cette augmentation de l’humeur est extrême, qu’elle n’a pas de raison apparente, qu’elle s’étire sur une semaine ou plus ou qu’elle se combine à d’autres symptômes, alors elle peut indiquer un trouble bipolaire.

Problèmes de concentration, tendance à passer d’une tâche à l’autre et incapacité de terminer un projet sont généralement attribués au stress, à l’inconstance ou à d’autres facteurs. Mais si vous êtes distrait au point d’être incapable de terminer quoi que ce soit et que cela déborde sur votre travail et vos relations, ce pourrait être un signe de bipolarité, avertit le Dr Murthy.

Un symptôme de la bipolarité: Vous êtes plus irritable qu’à l’habitude

«C’est l’un des symptômes les plus trompeurs dans la mesure où nous sommes là face à une réaction de frustration ou d’injustice», nous apprend James Phelps, directeur du programme des troubles de l’humeur au Samaritan Mental Health de Corvallis, en Oregon, et coauteur d’un livre à paraître, Bipolar, Not So Much: Understanding Your Mood Swings and Depression (Bipolaire, mais pas trop : comprendre vos changements d’humeur et la dépression). Être fâché parce que quelqu’un vous coupe la route sur l’autoroute, par exemple, est tout à fait normal. «Mais une colère disproportionnée par rapport à la situation, qui monte trop vite, qui échappe à tout contrôle, qui dure des heures et qui se déplace d’une personne à une autre pourrait permettre de classer ce type de comportement parmi les troubles bipolaires», ajoute-t-il.

