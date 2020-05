Voici à quoi s’attendre quand on se fait enlever un grain de beauté

TIMONINA/SHUTTERSTOCK

Les hauts et les bas du processus de cicatrisation

Comme je suis une patiente très docile, ça m’a vraiment agacée que mes plaies ne cicatrisent pas parfaitement. Le fait d’être jeune est apparemment un désavantage quand il est question de cicatrices causées par l’élimination de grains de beauté.

«Il est vrai que les gens cicatrisent différemment, et c’est en partie en raison de l’âge du patient», explique la Dre Wendel. Les personnes plus jeunes ont en fait tendance à avoir des cicatrices plus apparentes parce que leur peau est plus ferme et plus élastique, ce qui les rend plus visibles.

Les cicatrices tendent aussi à être plus apparentes sur certaines parties du corps que d’autres – habituellement là où la peau est plus ferme ou encore où il y a beaucoup de mouvement et que ça tire sur la plaie. «Les épaules et le haut du dos sont probablement les pires endroits», indique la Dre Wendel. Le ventre peut être une autre région très touchée, ajoute-t-elle. Les cicatrices chéloïdes – saillantes et bosselées – sont plus courantes sur la poitrine et le haut du dos, selon la Dre Chon. À la différence de mes cicatrices légèrement creuses, les cicatrices chéloïdes se produisent en raison d’une accumulation de collagène pendant le processus de cicatrisation.

Aussi, certaines personnes sont génétiquement plus sujettes à avoir des cicatrices, au dire de la Dre Wendel. Et parfois, il n’y a pas vraiment d’autre explication.