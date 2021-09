11 signes silencieux de la septicémie

1 / 11

Symptôme de septicémie: fièvre

La septicémie frapperait plus d’un million d’Américains et 15 à 30% d’entre eux en meurt, selon les autorités sanitaires américaines. Un décès sur cinq dans le monde est associé à la septicémie, selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet. Malgré cela, près de la moitié de la population n’a jamais entendu parler de septicémie, une affection mortelle qui survient lorsqu’une infection bactérienne d’abord cantonnée à un endroit précis de notre corps se propage à travers le réseau sanguin.

Les gens dont le système immunitaire est affaibli sont les plus vulnérables, mais n’importe qui peut contracter une septicémie à partir d’une pneumonie, d’une infection urinaire ou même d’une simple blessure au bras ou à la jambe. Bien que la septicémie se traite facilement avec des antibiotiques si elle est prise à un stade précoce, il arrive souvent qu’elle ne soit diagnostiquée que trop tard. C’est pourquoi il est primordial d’en connaître les symptômes, le premier et le plus important étant une forte fièvre. La septicémie se manifeste quand des «toxines issues d’un organe infecté se propagent à travers le flux sanguin et créent de l’inflammation, explique Philip Dellinger, expert en septicémie et chef du service de médecine du Cooper University Health Care de Camden, au New Jersey. La fièvre est le résultat le plus spécifique d’une infection induite par une inflammation systémique.»

