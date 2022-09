Cinq habitudes qui nuisent à la santé de la cavité buccale

3 / 5 3. Tabagisme Cette habitude tenace peut accroître le risque de souffrir d’une affection grave. Sachez toutefois qu’en y mettant un terme, vous pouvez diminuer rapidement votre risque de souffrir d’un cancer de la bouche ou du poumon, de cardiopathie, d’emphysèmes et de lésions buccales douloureuses qui tardent à guérir et ce, que vous fumiez depuis un an ou dix. Si vous cherchez une autre raison d’écraser, le risque de perdre une dent pourrait vous convaincre de le faire. En effet, en plus de ses effets négatifs tels qu’une baisse de la sensibilité de l’odorat et du goût, de la mauvaise haleine, de la récession des gencives et de la coloration jaune des dents, le tabagisme est une cause majeure de la chute des dents chez les adultes.

4 / 5 4. Se mordre la joue Le fait de se mordre la joue ou la lèvre à l’occasion peut être douloureux mais c’est généralement sans danger. La chose devient problématique quand des dents désalignées, une prothèse mal ajustée ou l’habitude de se mordiller l’intérieur de la joue entraînent une irritation chronique. « Quand elles sont chroniques, les plaies de bouche peuvent mener à des infections graves », de dire Gary MacDonald. Au-delà de la douleur et du risque d’infection, cette habitude pourrait aussi provoquer le cancer de la bouche. « Certains ont émis l’hypothèse que ceux qui se mordillent l’intérieur de la joue courent plus de risque de souffrir de ce cancer, explique-t-il. Pour ma part, j’hésiterais à établir cette corrélation mais il est certain qu’on a tout intérêt à évier les plaies de bouche. »