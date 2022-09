Les 12 symptômes silencieux d’une crise cardiaque

Douleur ou pression thoracique, sueurs froides, faiblesse extrême, ces symptômes de crise cardiaque sont les plus connus. Mais il en existe de plus subtils qui peuvent être facilement ignoré.

Signes surprenants d’une crise cardiaque

Lorsque l’on pense aux symptômes d’une crise cardiaque, on s’imagine une sensation atroce de serrement dans la poitrine. Mais dans bien des cas, cette douleur ne survient pas.

En fait, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estiment que sur les 805 000 crises cardiaques qui surviennent aux États-Unis chaque année, 20% d’entre elles sont des crises cardiaques «silencieuses». Comme le note le CDC, une crise cardiaque silencieuse s’accompagne de symptômes (ou pas du tout) relativement légers. «Le mal est fait, mais la personne n’en est pas consciente», note le CDC.

Évidemment, il est essentiel d’identifier dès que possible les éventuels symptômes silencieux d’une crise cardiaque. En effet, plus le traitement est rapide, plus vous avez de chances de survivre sans dommages permanents à votre muscle cardiaque.

Pour vous aider à reconnaître les signes silencieux d’une crise cardiaque, nous avons parlé avec des cardiologues et d’autres experts en santé cardiaque qui expliquent les différents symptômes à ne pas ignorer. (Après avoir pris connaissance des symptômes silencieux d’une crise cardiaque, gardez à l’esprit la différence entre une crise cardiaque et une crise d’angoisse.)