4 / 10 PhotoMediaGroup/Shutterstock 4. « Je me sens coupable. J’ai honte aussi » Plusieurs émotions peuvent être vécues et la culpabilité fait partie de celles-ci! Et la liste peut être longue : se sentir coupable de ne pas avoir détecté la maladie avant, ne pas avoir déceler les symptômes, de faire subir les contrecoups à sa famille, d’être envieux des autres en santé, etc. Les proches aussi peuvent culpabiliser en sentant qu’ils n’en font pas assez ou même en se sentant mal d’être en santé. Une piste de solution : en parler si possible. S’il est difficile, les lignes d’écoute peuvent aider – autant les patients que leurs proches – à mieux cibler leurs émotions. Ligne Info-cancer : 1-800-363-0063

Service d’information sur le cancer : 1-888-939-3333

5 / 10 Monkey Business Images/Shutterstock 5. « Certaines personnes semblent me fuir » Certains amis vous couvrent d’attention et vous offrent leur aide en posant des gestes concrets. D’autres bafouillent en votre présence, n’osent plus vous demander comment vous allez, évitent de vous parler de leurs bonnes nouvelles, pensent que vous préférez ne pas être dérangés ou même gardent leurs distances. Vous n’avez pas à porter le fardeau de leur décision. Pour beaucoup de gens, la maladie peut être déstabilisante. La Société canadienne du cancer propose plutôt de vous concentrer sur les membres de la famille et les collègues qui sont aptes à vous soutenir et à vous écouter.