10 trucs efficaces pour guérir la gueule de bois

9 / 12 Luis Echeverri Urrea/Shutterstock Hydratation et électrolytes Réhydratez-vous. Les sportifs ne jurent que par le Gatorade, et les gourmets affirment que l’eau de coco est la «boisson sportive naturelle». Ces deux boissons aideront à rétablir l’équilibre de vos électrolytes le lendemain et réduiront la sensation de vertige. Mais de l’eau et un petit-déjeuner équilibrés conviennent aussi, surtout si ce dernier contient une banane, pour remplacer le potassium perdu la nuit précédente.

10 / 12 NakoPhotography/Shutterstock Évitez de vous déshydrater davantage Soyez prudent avec l’exercice. Comme il induit une plus grande déshydratation, certains experts en conditionnement physique conseillent de s’abstenir. Mais tant que vous continuez à boire beaucoup d’eau, la libération d’endorphines d’un entraînement modéré pourrait vous aider à calmer le malaise du jour suivant. (En revanche, saunas et hammams sont très dangereux pour les personnes souffrant de gueule de bois; ils peuvent provoquer une arythmie cardiaque.) Même sans avoir la gueule de bois, boire de l’eau est bon pour le corps et le cerveau.