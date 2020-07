11 signes silencieux que vous souffrez d’une infection rénale

AMKANOBI/SHUTTERSTOCK

Une envie fréquente d’uriner

L’infection initiale de la vessie irrite les tissus de l’organe et vous fera probablement aller aux toilettes plus souvent – ce qui constitue un des premiers symptômes d’une infection rénale, déclare le Dr Modlin. «La vessie sent cette irritation et, pour s’en débarrasser, elle se contracte, dit-il. Lorsqu’elle se contracte, vous avez l’impression que vous avez besoin d’uriner même si votre vessie est presque vide.»

