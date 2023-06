17 symptômes classiques de la maladie de Lyme

Les premiers signes et symptômes de la maladie de Lyme, une infection bactérienne transmise par la piqûre d’une tique, sont des éruptions cutanées, de la fièvre, un mal de tête et de la fatigue. Vous pouvez aussi avoir des douleurs musculaires et articulaires, des frissons et les ganglions lymphatiques enflés, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Mais il existe beaucoup d’autres symptômes inhabituels pouvant accompagner la maladie que vous pourriez remarquer au fur et à mesure de sa progression. Tous les symptômes qui suivent sont généraux, et si quelqu’un présente n’importe lequel d’entre eux, une évaluation complète devrait être effectuée pour chacun.

2 / 18

MOMO PRODUCTIONS/GETTY IMAGES

Être incapable d’effectuer plusieurs tâches en même temps

La maladie de Lyme peut causer des problèmes cognitifs qui rendent la concentration plus difficile pour effectuer plus d’une tâche. «Souvent les gens arrivent à faire plusieurs choses à la fois même avec un bruit de fond. Ça ne les distrait pas parce qu’ils arrivent à se concentrer, affirme le Dr Kenneth Liegner, interniste à Pawling, dans l’État de New York, et auteur du livre In the Crucible of Chronic Lyme Disease: Collected Writings & Associated Materials. Mais chez ceux qui ont la maladie de Lyme, une surcharge sensorielle pourrait rendre le multitâche difficile.

Saviez-vous que la maladie de Lyme se trouve même sous les feuilles mortes?