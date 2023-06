Soulager l’anxiété par l’alimentation: 9 aliments qui calment l’anxiété (et 3 qui l’aggravent)

«Notre sensation de soif n’apparaît vraiment que lorsque nous sommes déshydratés à un ou deux pour cent», dit-il. «À ce moment-là, la déshydratation s’installe déjà et commence à avoir un impact sur les performances de notre esprit et de notre corps.»

Faire le plein d’antioxydants

Voici une autre raison pour laquelle les antioxydants sont des superaliments: ils peuvent aider à apaiser les humeurs anxieuses. «Les antioxydants protègent le cerveau contre le stress oxydatif des radicaux libres», explique Brunetti. «Le stress oxydatif entraîne une inflammation, ce qui peut altérer la production de neurotransmetteurs.»

Des recherches menées par l’Université d’État de New York ont révélé que les symptômes anxieux sont liés à un état antioxydant inférieur et que les antioxydants pourraient également aider à traiter les problèmes d’humeur.

«Les régimes riches en bêta-carotène comme les carottes, les patates douces, les courges, les épinards et le chou frisé; la vitamine C comme les agrumes, les poivrons rouges, les choux de Bruxelles, le brocoli et les fraises; et la vitamine E comme les amandes, l’avocat, les épinards, les graines de tournesol, les épinards et les patates douces sont essentiels pour soutenir une fonction cérébrale optimale», déclare Brunetti.

Un autre antioxydant puissant qui combat les sentiments anxieux est le sélénium, un oligo-élément présent dans les noix du Brésil, le flétan, le bœuf, la dinde, le poulet et les œufs. De plus, des études ont montré que l’augmentation de l’apport en zinc – qui a des propriétés antioxydantes – réduit les sentiments d’anxiété. Les noix de cajou sont aussi une excellente source de zinc.

