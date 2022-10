Pierre aux reins: symptômes silencieux et prévention

ISTOCK/FOTOSTORM

Les pierres aux reins sont de petits dépôts minéraux durs qui sont formés dans les reins et qui peuvent être grandement douloureux lorsqu’ils essaient de sortir avec la pression de l’urine. L’urologue Christopher Coogan affirme qu’environ 10 à 15% de la population développera des pierres aux reins au cours de leur vie.

Il précise toutefois que les hommes âgés de 40 à 60 ans sont plus susceptibles de souffrir de pierres aux reins. D’ailleurs, ceux qui en ont déjà eu une ont 50% de chances d’en développer d’autres dans les 10 années suivantes. Mais comment savoir s’il s’agit de pierres aux reins et non de simples maux d’estomac ou de dos?

Douleur soudaine et intense

Les adultes reçoivent souvent un diagnostic de pierre aux reins (calcul rénal) après une visite chez leur médecin de famille, voire à l’urgence, en raison de douleurs abdominales et/ou dorsales soudaines et sévères. Cette douleur intense au niveau de l’estomac et/ou d’un côté du dos est en effet l’un des symptômes classiques des pierres aux reins.

«La douleur associée à une pierre aux reins est parfois décrite comme aussi atroce que celle associée à l’accouchement», déclare Douglas Propp, médecin urgentiste.

La douleur associée à une pierre aux reins peut parfois être confondue avec un mal de dos, car elle peut être ressentie ailleurs que dans le bas du dos au niveau des reins. Au fur et à mesure que la pierre se rapproche de la vessie, la douleur se déplace vers bas.

La douleur dorsale qui accompagne les pierres aux reins reste néanmoins différente de la douleur des foulures de dos typiques puisqu’elle n’est associée à aucun mouvement.

«On peut généralement déterminer de quel côté se trouve la pierre, car la douleur se situe généralement, mais pas toujours, d’un seul côté de l’estomac», explique Christopher Coogan.

Les pierres aux reins varient en taille. La taille moyenne d’un calcul rénal est de 5 millimètres. Cependant, la taille de la pierre n’affecte pas nécessairement la douleur qui lui est associée. Même une très petite pierre au rein peut causer «beaucoup de mal», précise Christopher Coogan.

Les pierres aux reins peuvent être si douloureuses qu’elles empêchent les patients de dormir et de trouver une position confortable qu’elle soit debout, assise ou allongée. «La douleur peut survenir à tout moment et est intense, empêchant généralement l’individu de trouver une position confortable», explique Douglas Propp. (Avoir des pierres aux reins pourrait être un signe que vous mangez trop de protéines. Voici d’autres signes que vous mangez trop de protéines.)

ISTOCK/GPOINTSTUDIO

Du sang dans les urines

Un autre signe avant-coureur possible d’une pierre aux reins est la présence de sang dans l’urine. Christopher Coogan précise que cela se produit chez la majorité des patients qui ont des pierres aux reins. Avoir du sang dans son urine est toujours anormal et vous devriez consulter si vous avez ce symptôme. (Voici 10 secrets que votre urine révèle à propos de votre santé.)

Autres signes avant-coureurs

Alors que des douleurs soudaines et sévères à l’estomac et/ou au dos, ainsi que la présence de sang dans l’urine peut être des indicateurs clés de pierres aux reins, Douglas Propp et Christopher Coogan notent aussi d’autres signes avant-coureurs auxquels les patients doivent être vigilants:

Nausée

Vomissements

Transpiration

Pâlir à cause de la douleur

Certains types de pierre aux reins peuvent également provoquer des infections, qui peuvent entraîner une forte fièvre. «Lorsque le rein est obstrué, une fièvre peut signifier une infection due à un reflux d’urine», explique Christopher Coogan . Méfiez-vous également de ces signes avant-coureurs silencieux d’infection rénale.

ISTOCK/OHMEGA1982

Comment les pierres aux reins sont diagnostiquées et traitées?

Une pierre aux reins peut être diagnostiquée par radiographie, échographie ou encore tomodensitométrie (TMD).

Douglas Propp dit que la plupart des pierres aux reins finissent par sortir d’eux-mêmes, ce qui engendre un soulagement significatif et quasi immédiat des symptômes. Toutefois, certains calculs rénaux nécessitent un retrait par intervention chirurgicale.

Les médecins prescrivent parfois des médicaments pour gérer la douleur associée aux pierres aux reins ou pour aider le calcul à passer. «Plus la pierre est petite, plus elle est susceptible de passer d’elle-même, sans nécessiter de chirurgie», explique Christopher Coogan.

(Ces raisons expliquent pourquoi vous avez toujours envie d’uriner.)

Comment prévenir les pierres aux reins?

Boire suffisamment d’eau. Christopher Coogan note que l’une des façons d’empêcher le développement de pierres aux reins est de boire suffisamment d’eau. En effet, l’eau aide à diluer les substances dans l’urine qui provoquent des pierres aux reins. La déshydratation est donc considérée comme l’une des principales causes de cette affection. Faut-il vraiment boire 8 verres d’eau par jour?

Surveiller sa consommation de sodium. Un régime riche en sodium peut augmenter la quantité de calcium dans l’urine. Lorsque le calcium se combine avec l’oxalate ou le phosphore, il crée des pierres aux reins. Pour cette raison, il est préférable de limiter son apport en sodium à 2 300 milligrammes (mg) par jour au maximum. Il est même recommandé de réduire cette quantité à 1 500 mg si vous avez déjà souffert de pierres aux reins par le passé.

Limiter son apport en protéines animales. Une consommation importante de protéines animales – comme la viande rouge, la volaille, les œufs et les fruits de mer – augmente la quantité d’acide urique dans le corps, un autre grand coupable des pierres aux reins. Considérez plutôt ces 50 meilleures sources de protéines végétaliennes.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!