Prévenir la crise cardiaque avec de l’aspirine? Attention!

En raison de son effet anticoagulant sur le sang, l’aspirine est employée pour prévenir crises cardiaques et AVC; environ 30 millions d’Américains sans antécédents de cardiopathie en prennent à cette fin à l’heure actuelle.

Or, un groupe de travail américain qui réunit des spécialistes de la prévention des maladies les exhorte à la prudence. En raison de la hausse significative du risque de saignement gastrique, intestinal et cérébral, les dangers de la prise quotidienne d’une aspirine seraient plus grands que ses avantages chez les adultes en bonne santé qui n’ont jamais fait de crise cardiaque.

L’aspirine conserve toutefois un rôle important dans la prévention d’un second AVC ou d’une autre crise cardiaque.

