Vivre avec un conjoint dépressif

La dépression affecte les deux personnes dans un couple et dans la famille. Les médecins suggèrent de trouver un thérapeute ou un conseiller qui travaille la dépression en couple. «La personne dépressive a certainement besoin d’un traitement individuel, mais toutes les personnes touchées par la dépression, y compris les conjoints, auront besoin de soutien», explique Dennis Lowe. Il est très pratique d’avoir un thérapeute qu’il est possible de voir individuellement ou en couple lorsque nécessaire.

Soyez attentif aux rechutes

Environ la moitié des personnes qui souffrent d’un épisode de dépression majeure auront une rechute. De ce nombre, 75% d’entre eux auront une autre rechute, et 90% de ces derniers en feront une autre. Une fois que le premier épisode est passé, de nombreux médecins prescrivent une dose préventive d’antidépresseurs. Les deux conjoints doivent également rester attentifs aux signes d’un possible retour de la maladie.

Prendre soin d’un conjoint déprimé peut vous faire sentir seul et la pression peut être très forte. Vous pouvez vous sentir coupable, vous sentir impuissant et de plus en plus pessimiste. Vous pourriez perdre votre sens de l’humour et même envisager de quitter votre partenaire. Il est facile pour le conjoint non déprimé de se mettre en colère et d’être frustré contre son partenaire malade. La dépression peut rendre léthargique, pessimiste et critique. Plusieurs tâches domestiques, comme ranger le lave-vaisselle ou préparer les enfants pour le dodo, deviennent difficiles à accomplir. Il souhaitera encore moins faire l’amour. Tout cela est très difficile sur un couple.

«Ceci sera le commencement d’un cycle qui vous épuisera et n’aidera pas du tout votre partenaire à passer au travers, note Emily Scott Lowe. Je l’ai fait avec Dennis, je suis devenue extrêmement en colère contre lui. Ensuite, je me sentais vraiment coupable et j’essayais de rattraper cela en faisant de plus en plus de tâches ménagères. Je redevenais ensuite très fâchée et ça recommençait. Ce cycle de colère n’aidait pas Dennis, bien sûr, et cela m’épuisait émotionnellement et physiquement.»

Ces différentes étapes peuvent aider le conjoint non dépressif à demeurer en bonne santé et à protéger votre couple et votre famille tout en aidant un conjoint déprimé.