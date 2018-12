Témoignages : 9 récits sur la force de l’entraide

Ces neuf histoires étonnantes de bonté et d’entraide, racontées par des gens remarquables à travers le Canada, vous donneront envie de croire en la force du partage.

Stella Bowles, AARON McKENZIE FRASER

Pour l’amour d’un fleuve

Upper Lahave (Nouvelle-Écosse)

En cette époque de crises environnementales, rien d’étonnant à ce que Stella Bowles en ait découvert une dans sa propre communauté. Ce qui étonne davantage, c’est sa détermination à vouloir la résoudre.

Le fleuve La Hève serpente sur une centaine de kilomètres entre le comté d’Annapolis et l’Atlantique, traversant au passage Upper LaHave – où vit Stella –, sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse. En 2015, on jugeait son eau impropre à la baignade, et Stella a voulu savoir pourquoi. La fillette, alors âgée de 11 ans, a été bouleversée d’apprendre que la pollution de ce joli cours d’eau venait des eaux usées qu’y déversaient certains de ses voisins sans épuration préalable. « J’étais dégoûtée », dit Stella.

Dans le cadre de son projet de science de 6e année, elle s’est attaquée au problème. Avec l’aide d’un médecin à la retraite, elle a appris à analyser l’eau pour constater que le taux de contamination fécale du fleuve dépassait les normes canadiennes. Son projet a remporté une médaille d’argent lors d’une expo-sciences pancanadienne en 2017. Mais ses concitoyens, y compris son propre frère, continuaient à naviguer sur le fleuve, ignorant qu’il grouillait de bactéries, de virus et de parasites dangereux.

Soutenue par sa mère, Andrea Conrad, Stella a créé une page Facebook et a commencé à sensibiliser la population au problème. Très vite, elle a fait les manchettes du journal local et mis la pression sur les politiques.

On ne peut toujours pas y plonger sans risque, mais comme une centaine de tuyaux d’égout en sont retirés chaque année, les futurs élèves de 6e d’Upper LaHave devraient pouvoir le faire. Aujourd’hui âgée de 14 ans, Stella continue à réclamer des mesures plus rigoureuses pour protéger le fleuve. Cette année, elle a fait le tour de sa province pour mobiliser d’autres jeunes. Quelque temps auparavant, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et l’administration municipale sont convenus de retirer tous les tuyaux d’égout encore en usage en Nouvelle-Écosse d’ici 2023 et d’investir 15,7 millions de dollars dans l’analyse et la protection des cours d’eau de la province. En août, Stella a reçu le prix Éco-Héros international, récompense honorant l’engagement écologique des jeunes. « Je n’aurais jamais pensé que ce projet me mènerait jusque-là », avoue l’adolescente, qui envisage une carrière en droit de l’environnement.

