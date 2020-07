8 faits surprenants sur le cancer de la peau

WAVEBREAKMEDIA/SHUTTERSTOCK

Les grains de beauté ne sont pas le seul signe de cancer de la peau

Les grains de beauté irréguliers et qui grossissent sont le signe le plus courant de cancer de la peau, et la «règle ABCDE» sert de guide pour l’identification des mélanomes.

• Asymétrie: la taupe est déformée.

• Bordure: les bords sont irréguliers.

• Couleur: la couleur n’est pas la même partout et peut inclure des nuances de brun ou de noir, parfois avec des taches de bleu, blanc, rouge ou rose.

• Diamètre: le point est plus grand qu’une gomme à crayon.

• Évolution: la taupe change de taille, de forme ou de couleur.

Mais les mélanomes peuvent également ressembler à des plaies ou des boutons qui ne guérissent pas. Ils peuvent provoquer des démangeaisons, suinter, saigner ou être douloureux, selon la Société américaine du cancer. Ces mêmes symptômes de cancer de la peau peuvent également être des signes de cancers cutanés à cellules basales ou squameuses.

Voici à quoi vous attendre quand vous vous faites enlever un grain de beauté.