13 conseils efficaces pour mieux gérer l’acouphène

Vous n’êtes pas obligé de vivre avec ce bruit affolant dans vos oreilles. Ces remèdes et nos conseils efficaces sauront vous soulager.

Un problème médical facile à soigner est peut-être à l’origine des sons que vous entendez et de ce que vous croyez être un acouphène, prévient le neurologue Michael J. A. Robb, ancien directeur de l’association américaine de l’acouphène. Une infection des oreilles, une maladie de Ménière, un problème de circulation sanguine ou même un problème dentaire pourrait être la cause du bruit que vous entendez, dit-il.

Les bruits blancs pour mieux combattre l’acouphène

Envoyez à votre cerveau plus de bruit pour détourner votre attention du bourdonnement dans vos oreilles. «Si vous êtes dans un restaurant et que des chandelles sont sur les tables, vous allez les voir sans nécessairement y prêter attention, dit LaGuinn Sherlock, audiologiste et directrice du Conseil d’administration de l’association américaine de l’acouphène. Mais si les lumières s’éteignent, alors les bougies vont attirer votre attention à cause du fort contraste entre la lumière et l’obscurité.» C’est pour cette même raison que votre acouphène pourrait diminuer, voire disparaître, si vous laissez un bruit blanc en bruit de fond. Le bruit blanc fait aussi partie des 8 sons à écouter pour passer une meilleure nuit.