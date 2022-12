Par quoi remplacer le sucre granulé dans une recette?

3 / 11

Pat_Hastings/Shutterstock

Remplacer le sucre dans une recette par du sirop d’agave

Provenant d’Amérique Centrale et du Sud, l’agave ressemble à un cactus qui pousse sur les volcans. Le sirop d’agave est issu de la transformation de la sève de la plante du même nom, issue de la famille des asparagaceae.

Son pouvoir sucrant est 3 fois plus élevé que celui du sucre blanc et son indice glycémique est relativement bas (15).

Il est possible de s’en servir de la même manière que le miel ou que le sirop d’érable. Il suffit de remplacer 100 grammes de sucre par 50 grammes de sirop d’agave. Ce sirop procure toutefois plus de calories que le sucre et moins d’antioxydants bénéfiques que le miel ou que le sirop d’érable.

Ce sirop a un goût neutre et peut donc être utilisé partout où on recherche une touche sucrée, sans saveur supplémentaire. De plus, le sirop d’agave s’utilise aussi bien chaud que froid.