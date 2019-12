6 signes inquiétants d’anévrisme cérébral à connaître

Les signes inquiétants d’un anévrisme vont de la céphalée à l’engourdissement. Savoir les reconnaître peut vous sauver la vie.



Maux de tête violents et soudains

Des céphalées peuvent signaler quelque chose de sérieux. Lors d’un anévrisme, la douleur est insoutenable: «les patients la décrivent comme la céphalée la pire de leur vie», dit le neurochirurgien Mark McLaughlin, qui pratique à Princeton Brain and Spine. Il explique: «L’écoulement de sang est irritant pour les méninges, ce qui cause la douleur.» C’est un mal de tête qui ne ressemble pas aux autres: il est soudain, intense et sévère. Voici les signes que vos maux de tête peuvent cacher quelque chose de plus grave.