Végétarianisme et dépression: la vitamine B12 à la rescousse

Découvrez comment la vitamine B12 peut aider les personnes qui suivent un régime végétarien et qui souffrent également de dépression.

Africa Studio/Shutterstock

Dans une enquête américaine sur la santé, les végétariens et végétaliens ont obtenu une note plus élevée que les carnivores à un test sur les tendances dépressives. Selon les chercheurs, il ne serait pas étonnant que ce résultat soit dû à des déficiences nutritionnelles. Végétariens et végétaliens manquent souvent de vitamine B12, que l’on ne trouve naturellement que dans la viande, d’où l’intérêt d’en prendre en supplément ou de consommer des aliments qui en sont enrichis, comme du lait de soja ou des céréales.

