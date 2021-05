Régime keto: menu de 7 jours pour débutants

6 / 12

AVEC L'AUTORISATION DE MARY WEIDNER, STRONGRFASTR.COM

Jour 1 d’un régime keto

Déjeuner: crêpes keto et café keto (8 onces de café biologique avec 1 à 2 cuillères à soupe de beurre ou d’huile de noix de coco); 2g de glucides nets.

Dîner: cuisses de poulet cuites avec la peau et brocolis (ajouter de la crème sure, du bacon et du fromage cheddar sur les brocolis); 2g de glucides nets.

Souper: sauté de bœuf et de brocoli; 10g de glucides nets.

Collation: piments jalapenos enveloppés de bacon et farcis à la crème sure; 1g de glucides nets par portion.

Collation: ¼ de tasse d’amandes; 3,5g de glucides nets.

Total de glucides nets: 18,5 grammes

Bien qu’il y ait énormément de recettes délicieuses et cétogènes sur le web, Weaver prévient qu’il vaut mieux ne pas se fier exclusivement sur des édulcorants artificiels et des aliments malsains pour votre régime keto. Assurez-vous que votre liste d’épicerie inclut de bons gras comme des avocats, de l’huile de noix de coco et de l’huile d’olive.