Un régime cétogène pour réduire les crises d’épilepsie

George Dolgikh/Shutterstock

La plupart des diététistes déconseillent les régimes cétogènes pour perdre du poids. Mais on les adopte pourtant depuis plus d’un siècle pour réduire les crises d’épilepsie chez les enfants. Récemment, ils ont démontré la même efficacité dans presque 60% des cas chez des adultes souffrant d’une épilepsie pharmacorésistante. Étant riches en lipides et pauvres en glucides, ces régimes forcent le corps à puiser dans ses réserves de graisse et à les transformer en glucose. On ne sait pas bien pourquoi ce transfert métabolique réduit les crises, mais le fait est avéré. Si vous songez à essayer un régime cétogène pour cette raison-là, assurez-vous d’abord d’être conseillé et suivi par des spécialistes afin de garantir votre sécurité et le succès de l’entreprise.

