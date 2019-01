10 effets indésirables possibles du régime cétogène

Nouveau régime basses calories en vogue, il promet une perte de poids rapide. Mais comme pour toute solution miracle, c’est peut-être trop beau pour être vrai. Voici, selon les spécialistes, les principaux écueils du régime cétogène.

Cet état de manque de glucides est souvent appelé «grippe cétogène», explique la nutritionniste et diététiste agréée Dana Notte, directrice de la nutrition à Green Mountain at Fox Run, un établissement de soins du Vermont connu pour aider les femmes à «décrocher» sainement d’une accoutumance aux régimes.

En sabrant à ce point dans les hydrates de carbones, on force le corps à entrer en cétose, un état du métabolisme où le corps se met à décomposer rapidement les gras pour qu’ils servent de combustible. Cela semble avantageux, mais l’effet est plutôt pénible. Pendant les premiers jours – et parfois semaines – de cétose, on peut se sentir fatigué, irritable, avec des vertiges et un sommeil perturbé.

Le régime cétogène est radicalement faible en hydrates de carbone (glucides) et très riche en lipides : typiquement, 75% des calories viennent du gras, 20% des protéines, et seulement 5% des hydrates de carbones. C’est une disproportion excessive, même en comparaison à d’autres régimes sévères. (Le Paléo, par exemple, vous permet de puiser de 20 à 40% de vos calories dans les glucides).

Perte musculaire

Contrairement à une opinion répandue, le régime cétogène n’est pas un plan alimentaire riche en protéines. En réalité, il consiste à sabrer à la fois dans les hydrates de carbone et les protéines. Et d’après la recherche, ce déficit en protéines peut faire payer un lourd tribut à vos muscles. Quand vous réduisez les glucides qui viennent des fruits, des légumes et des céréales, souligne Notte, votre organisme se mettra à dérober les protéines des muscles ou d’autres tissus pour les transformer en hydrates de carbone. « Or, les protéines servent à former nos organes, notre cœur, nos muscles, ainsi que certaines hormones, les anticorps et les neurotransmetteurs. »

Notte explique que si on enregistre une perte de poids tellement rapide au début d’un régime cétogène, c’est parce qu’en réalité, on perd du muscle, et pas seulement du gras. Cette information, ajoute-t-elle, est souvent une révélation pour sa clientèle de Green Mountain, dont la plupart a passé des années à faire des régimes yo-yo.

