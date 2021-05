11 aliments que les adeptes du régime keto ne mangent jamais

3 / 11

STRANNIK_FOX/SHUTTERSTOCK

Les huiles raffinées

Les trois quarts des micronutriments d’un régime keto moyen devrait provenir des graisses. Cela inclut des sources comme les avocats, les produits laitiers, les noix et les graines. Plusieurs personnes se fient aussi aux huiles de cuisson pour leur apport de gras quotidien, comme l’huile de canola, l’huile de pépins de raisins, l’huile de soya, l’huile de maïs, l’huile de tournesol, l’huile de carthame et l’huile d’arachide.

Toutefois, selon Long, ça pourrait ne pas être l’option la plus santé: «Ces huiles de cuisson raffinées sont obtenues par d’intenses processus mécaniques et chimiques afin que l’huile soit extraite de la graine», dit-elle. «Ce procédé retire les nutriments naturels des graines et créer un produit qui oxyde facilement. L’oxydation peut rendre ces huiles plus susceptibles de se transformer en radicaux libres cancérigènes dans le corps, plus précisément lorsqu’elles sont chauffées.» Long explique que la consommation de ces huiles raffinées peut «être liée à une inflammation généralisée dans le corps, un niveau élevé de triglycérides et une réaction altérée de l’insuline.» Ces indices ne trompent pas: vous souffrez d’un déficit glycémique!