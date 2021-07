12 moyens d’avoir le métabolisme d’une personne de 25 ans

1 / 12

ISTOCK/BOGDAN KOSANOVIC

Boire plus de H2O

Pour accélérer votre métabolisme, boire assez d’eau chaque jour est certainement le plus vieux conseil du monde, et pas seulement pour hydrater votre peau ou vous empêcher de trop manger. Une courte étude du journal Frontiers in Nutrition révèle que l’eau peut faire perdre du poids, et ce, peut-être à cause de sa capacité à accélérer le métabolisme. «Métaboliser l’eau réclame des calories, comme tout ce que nous faisons», précise la nutritionniste Lauren Pincus, auteure de The Protein-Packed Breakfast Club. «Plus vous en buvez, et plus vous dépensez de calories.» Elle conseille de viser deux litres par jour, selon son niveau d’activité et son âge. Boire plus d’eau fait partie des choses conseillées pour augmenter son métabolisme facilement.