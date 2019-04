Vivre sainement

«Brown-out» au travail: 10 symptômes à ne jamais ignorer

Le «brown-out» se caractérise par une diminution soudaine de motivation, d’engagement au travail, un manque d’envie de s’investir dans notre boulot. Contrairement au «burnout», une personne en «brown-out» est toujours fonctionnelle, mais ne peut s’empêcher de penser à l’absurdité de son travail. Voici les 10 signes et symptômes du «brown-out» à ne jamais ignorer.



1 / 10 Production Perig-Shutterstock Un premier signe que vous êtes en brown-out: vous travaillez de longues heures, mais sans aucun intérêt Lorsque vous souffrez de brown-out, contrairement au burn out, vous êtes toujours fonctionnel et capable d’accomplir vos tâches au travail. L’ennui, c’est que les longues heures passées au bureau ne vous motivent plus et n’y trouvez plus aucun plaisir. Vous ne pouvez vous empêcher de penser à l’absurdité des tâches que vous devez accomplir. Théorisé par André Spicer et Mats Alvesson dans leur ouvrage The Stupidity Paradox, paru en juin 2016, bien que le phénomène en lui-même ne soit pas nouveau. À ce jour, nous ne retrouvons pas encore de statistique précise au Québec et au Canada. Si de plus amples études scientifiques sont nécessaires afin d’établir l’étendue du phénomène, la firme américaine Corporate Balance Concepts a sondé 1000 cadres. Le résultat? La firme a découvert que 5 % des personnes sondées souffraient d’un burn out… tandis que pas moins de 40 % (vous avez bien lu!) d’entre eux souffraient d’un brown-out. Sachez différencier le brown-out de ces symptômes du brun-out.

2 / 10 Stokkete-Shutterstock Autre symptôme du brown-out: vous avez l’impression que vous ne finirez jamais vos tâches Malgré que vous travailliez sans relâche, vous avez l’impression que la pile de dossiers posée sur votre bureau ne diminue jamais! De toute façon, il est difficile pour vous de vous investir pleinement au travail parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs que votre employeur et vous n’arrivez plus à en faire abstraction. Selon la psychologue organisationnelle Julie Carignan oeuvrant chez SPB Psychologie organisationnelle et en entrevue sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première, l’une des principales causes du brown-out est ce sentiment d’être noyé sous un gros volume de tâches ennuyeuses et inutiles et que notre travail en vient à perdre de son sens. Tandis qu’un travail incompatible avec nos valeurs peut provoquer un sentiment de nuisibilité, avoir même l’impression de créer du tord et mener au brown-out. Ne manquez pas ces signes que votre emploi ne vous convient plus.