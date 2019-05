Reconnaître les symptômes du burn-out

La fatigue peut avoir un impact énorme sur votre santé. Voici comment reconnaître les signes d’épuisement professionnel et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

g-stockstudio/Shutterstock

D’où vient cette fatigue?

Geraldine Fitzpatrick, 65 ans, a exercé comme intervenante de première ligne en protection de l’enfance pendant 28 ans. C’était pour le moins un métier exigeant, et côtoyer la tragédie humaine ne fut pas sans conséquence. « J’aidais ces familles à affronter les crises, mais j’en souffrais », reconnaît-elle. C’était parfois si prenant qu’elle n’avait plus d’énergie pour s’occuper des siens ou d’elle-même. Elle prenait du poids et s’agaçait d’un rien; et se laissait aller le week-end — au point d’inquiéter ses enfants. «Personne ne voulait me voir le samedi parce je pleurais toute la journée», se souvient-elle. Mme Fitzpatrick comprend maintenant qu’elle fonctionnait sur ses réserves depuis au moins 1995, quand ses cauchemars liés au travail ont commencé. Elle aura attendu plus de 20 ans avant de l’admettre : elle souffrait d’épuisement professionnel, autrement dit, de burn-out. « J’avais le sentiment d’être seule au monde, raconte-t-elle, je ne pensais jamais pouvoir sortir de cette ornière. »

Le burn-out a des répercussions importantes sur la santé, le bien-être et la vie quotidienne. Bien qu’il n’existe pas de diagnostic clinique officiel, trois symptômes principaux annoncent la maladie, affirme l’enseignant chercheur Robert-Paul Juster, qui a déjà collaboré avec Sonia Lupien, spécialiste du stress à l’Université de Montréal : « une diminution de l’efficacité professionnelle, un épuisement émotif et une impression de détachement ou de lassitude ». Cette affection ne touche pas seulement ceux qui ont un emploi. Mener à bien des tâches routinières est plus ardu ; on a la sensation de s’éloigner de ses proches. Contrairement à une simple fatigue, le burn-out résulte d’un surmenage qui semble échapper à tout contrôle et d’une extrême fatigue que le sommeil ne soulage pas. « Malheureusement, ce n’est pas tout le monde qui demande de l’aide, regrette M. Juster. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu’elles souffrent de burn-out, ou en ont honte. » Quelques symptômes émotifs, physiques et comportementaux sonneront l’alarme. À la lumière de ce qui suit, vous saurez si vous êtes au bout du rouleau — et comment vous remettre sur pieds.

