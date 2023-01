6 complications graves causées par le diabète

Un certain nombre de complications graves peuvent être causées par le diabète. Voici celles que vous devriez surveiller et les gestes à poser pour en réduire les risques.

La règle numéro un est le contrôle du glucose sanguin. «En contrôlant votre taux de glycémie, vous êtes moins à risque de subir les conséquences et les complications du diabète», explique Karen McDermaid, pharmacienne, spécialiste en matière de diabète et gestionnaire de la pratique de la pharmacie en milieu rural à la Régie régionale de la santé Regina Qu’Appelle.

2 / 7

ISTOCK/JAN-OTTO

Diabète et cardiopathie

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les personnes diabétiques. En effet, parmi les 650 000 personnes aux prises avec le diabète de type 2 au Québec, quatre sur cinq mourront d’une maladie du cœur ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC). «Le diabète est un gros facteur de risques des maladies cardiaques. Elles sont la cause de mortalité la plus fréquente chez les gens atteints de diabète», note Dr Yves Robitaille, fondateur du Centre de Médecine Métabolique de Lanaudière et du Centre de Diabète de l’Hôpital Le Gardeur. Il ajoute que les diabétiques ont environ trois fois plus de risques d’être hospitalisés pour une maladie cardiaque.

Le diabète provoque une accumulation progressive de dépôts gras qui obstruent les vaisseaux sanguins, provoquant le durcissement de leurs parois. Des vaisseaux sanguins rétrécis ou partiellement obstrués peuvent être la cause d’une attaque ou crise cardiaque.

Mais tous n’ont pas le même niveau de risques. Quelqu’un qui souffre du diabète depuis plus de 15 ans est plus à risque de subir une crise cardiaque. Ce risque sera amplifié si le diabète a commencé à s’attaquer aux yeux, au foie ou aux reins. Les problèmes de circulation et les douleurs à la poitrine durant l’activité physique, ou encore des douleurs aux jambes après de longues marches, sont aussi des indicateurs que le diabète affecte la circulation sanguine.

Douleur ou pression thoracique, sueurs froides, faiblesse extrême, ces symptômes de crise cardiaque sont les plus connus. Mais il en existe de plus subtils qui peuvent être facilement ignoré.