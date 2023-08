Quelles sont les conséquences d’utiliser du shampoing périmé?

KONSTANTIN AKSENOV/GETTY IMAGES

Imaginez ceci: vous êtes sous la douche et en vous préparant à vous laver les cheveux, vous tombez sur un vieux flacon de shampoing caché derrière une autre bouteille. Depuis quand est-il là… vous ne le savez plus. Pouvez-vous toujours l’utiliser, ou peut-il être périmé?

Un certain nombre d’articles de salle de bains affichent étonnamment des dates de péremption comme le dentifrice, le savon en pain et le maquillage. Mais la U.S. Food and Drug Administration (FDA) n’en exige pas pour le shampoing, à moins qu’il n’ait une application «médicale» (antipelliculaire), explique Giorgio Dell’Acqua, chimiste cosmétique et directeur scientifique de Nutrafol. Cependant, de nombreuses marques ont une PAO (période après ouverture). Il s’agit d’un des sigles les plus courants sur les emballages de produits de beauté, qui indique la période après ouverture, ou le nombre de mois d’utilisation recommandé après l’ouverture du produit. On le trouve sur la plupart des meilleurs shampoings.

Mais qu’arrive-t-il si vous utilisez un vieux shampoing? Poursuivez votre lecture pour le savoir.

Un shampoing peut-il être périmé?

Pour résumer, même les meilleurs shampoings ont une date limite, mais pas comme celle du lait. Quand celui-ci n’est plus bon, il empeste et peut vous rendre malade si vous le buvez. Le shampoing périmé, pour sa part, pourrait simplement avoir perdu de son efficacité. «Cela pourrait affecter le résultat ainsi que d’autres qualités, comme un parfum altéré avec le temps», précise Madison Thurman, chimiste cosmétique et directrice des applications de recherche et développement de la société de soins capillaires Not your Mother’s.

Comme indiqué plus haut, la meilleure façon de connaître la durée de vie de votre shampoing est par son sigle PAO. Il se trouve généralement au dos ou au fond de la bouteille. Il ressemble à un petit pot ouvert avec un chiffre. Celui-ci correspond au nombre de mois qui lui restent après sa date d’ouverture.

Combien de temps un shampoing dure-t-il?

La durée exacte d’une bouteille de shampoing varie d’une marque à l’autre. Vous devriez normalement l’avoir terminée avant sa date de péremption, souligne Mme Thurman, qui précise qu’une bouteille de shampoing non ouverte peut se garder jusqu’à trois ans. Après son ouverture, il est préférable de se fier au sigle PAO pour déterminer sa date de péremption. La PAO peut aller de 6 à 24 mois.

Il est bon de savoir que tous les shampoings, qu’ils soient bon marché, en pain solide ou pour cheveux bouclés, finissent par être périmés. Mais si vous préférez ceux à base d’ingrédients naturels, vous pourriez remarquer que leur PAO est plus courte. «Les shampoings qui contiennent un grand nombre d’ingrédients d’origine naturelle peuvent plus facilement changer de couleur, d’odeur ou d’apparence, que ceux qui en contiennent moins», ajoute-t-elle.

Mais le type de formule n’est pas le seul élément à jouer sur la date de péremption. L’exposition à la chaleur et au soleil peut modifier l’équilibre du shampoing, et en écourter la durée, précise Giorgio Dell’Acqua. Il est entendu que ceux que vous gardez dans la douche sont soumis à un certain niveau de chaleur et d’humidité, auquel la plupart devraient résister, selon nos experts. Mais s’il y a une fenêtre dans la douche, il serait préférable de ne pas placer vos flacons de soins capillaires sur son rebord pour éviter l’impact du soleil.

Combien de temps le shampoing sec dure-t-il?

Vous savez maintenant qu’un shampoing a une date de péremption et une durée générale d’emploi. Mais est-ce la même chose pour le shampoing sec? Non, car il ne suit pas les mêmes règles que ceux qu’on utilise sous la douche. Tout repose essentiellement sur l’emballage. La plupart des shampoings secs se présentent sous forme de bombes aérosol, qui protègent beaucoup plus longtemps leur contenu. De plus, il n’y a pas d’eau dans le shampoing sec, et les poudres sont en général plus résistantes. D’où la rare présence de sigles PAO.

Néanmoins, le shampoing sec perdra éventuellement ses propriétés. «La plupart des fabricants de shampoings secs appliquent la durée de conservation de trois ans des shampoings ordinaires», explique Mme Thurman, qui ajoute que l’exposition à d’importantes chaleurs ou à l’humidité peut écourter la durée de vie du produit.

Qu’arrive-t-il si l’on utilise un shampoing périmé?

Avant tout, voici une bonne nouvelle: il est peu probable qu’un shampoing périmé provoque une perte de cheveux ou les endommage de façon irrémédiable. Il n’est souvent question que d’une atténuation de sa puissance, précise M. Dell’Acqua. Vous pourriez constater qu’il ne nettoie pas aussi bien qu’avant. S’il s’agit d’une formule qui annonce un résultat précis (comme pour les cheveux gras ou bouclés), vous pourriez ne pas obtenir l’effet escompté.

Il se peut également que votre shampoing présente une odeur ou une apparence inattendue. «Lorsque le produit atteint sa date de péremption, la conservation du shampoing n’est pas assurée, ce qui signifie que des micro-organismes peuvent croître et provoquer une variation d’odeur, de couleur et de viscosité», et dans certains cas, un risque d’irritation du cuir chevelu.

Comment savoir si un shampoing n’est plus bon?

Il y a plusieurs moyens de savoir si votre shampoing touche à sa fin. Plusieurs d’entre eux se rapportent à l’apparence et à la sensation du produit. Mais il existe d’autres façons pratiques de savoir s’il a vraiment atteint ses limites.

La PAO a disparu

Un moyen facile de savoir s’il est temps d’oublier votre shampoing est sa PAO. Comme on l’a dit, la PAO est un sigle qui ressemble à un pot ouvert avec un chiffre au centre; elle se trouve souvent au dos ou au fond de la bouteille. En son absence, visitez le site Web de la marque pour voir s’il indique les dates de péremption de ses produits.

Vos cheveux ne paraissent pas propres

Un shampoing périmé peut avoir perdu de son efficacité, rappelle Mme Thurman. Ainsi, si vos cheveux lavés ne semblent pas propres, cela pourrait indiquer que le shampoing n’est plus bon. Il en va de même pour d’autres problèmes courants qu’il devrait régler. Par exemple, des propriétés qu’il n’arrive plus à réaliser (comme l’embellissement et l’épaississement de cheveux clairsemés). Ou un shampoing clarifiant qui ne fait plus briller vos cheveux. Ce pourrait être le signe que c’est le moment de jeter la bouteille.

Le shampoing paraît bizarre

Si vous versez du shampoing dans votre main et trouvez qu’il a l’air bizarre, il ne faut pas l’utiliser. «Un shampoing périmé peut sembler différent de celui dont vous vous servez normalement, de plusieurs façons», dit Madison Thurman.

Les ingrédients des shampoings périmés peuvent se séparer, et l’huile ou une substance aqueuse monte à la surface, explique M. Dell’Acqua, qui ajoute que la couleur ou la viscosité peuvent aussi changer. (Cela signifie que votre shampoing peut paraître soudainement plus liquide, très épais, inégal, grumeleux ou même collant.)

Une odeur aigre… ou absence d’odeur

Madison Thurman et Georgio Dell’Acqua affirment que l’odeur d’un vieux shampoing peut commencer à changer. Si votre produit était parfumé, il pourrait perdre de son intensité; ou s’il était non parfumé, commencer à avoir une odeur aigre ou chimique. Si vous suspectez qu’elle est périmée, dévissez le bouchon pour capter toute odeur bizarre ou distincte.

Un revitalisant peut-il être périmé?

Le revitalisant suit les mêmes règles que le shampoing pour les dates de péremption. La façon la plus utile pour déterminer s’il est en voie de se détériorer est par son sigle PAO. Si vous ne vous souvenez plus de la date à laquelle vous avez entamé votre après-shampoing, recherchez les mêmes indices qu’avec le shampoing: modifications de l’efficacité, la texture ou l’odeur.

Qu’arrive-t-il alors si vous utilisez accidentellement un revitalisant périmé? «Comme pour le shampoing, il pourrait ne rien se passer du tout, précise-t-elle. «Ou sinon, la plupart du temps, cela donne un moins bon résultat.»

Si vous ne vous souvenez pas de la date à laquelle vous avec commencé votre bouteille de shampoing ou de revitalisant, et ne savez pas comment trouver la PAO, il faut penser à conserver ces dates dans l’application Notes de votre téléphone. Ainsi, en cas de doute, aurez la réponse!

