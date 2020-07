7 raisons qui expliquent les cheveux gris avant l’âge

Shutterstock

Vous vivez un changement hormonal

Un simple coup d’œil sur une photo de vous datant d’une dizaine d’années vous mettra face à ce constat: vos cheveux ne sont plus les mêmes. À cause des hormones, vos cheveux peuvent, avec le temps, changer de texture, de densité et de couleur. «Ce phénomène devient plus évident passé la trentaine, observe la Dre Day. C’est vers cet âge que les gens commencent à consulter et à se plaindre de ces problèmes.»

Et il y a bien sûr des femmes dans la cinquantaine en pleine ménopause qui n’ont pas le moindre cheveu gris. On suppose ici la conjonction de trois facteurs: la génétique, l’environnement et les changements hormonaux. Les experts tentent toujours de comprendre comment les hormones (œstrogènes, progestérone, cortisol, etc.) influencent le grisonnement, ajoute la dermatologue.