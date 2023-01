Illustration de Mariah Barnaby-Norris

N’importe quelle pharmacie expose des rangées d’hydratants, chacun avec ses promesses. Comment déterminer celui qui convient? Tâche d’autant plus difficile que, selon l’école de médecine de Harvard, le mot «hydratant» appartient plus au langage publicitaire qu’au lexique scientifique. Il est temps de faire le point sur l’hydratation de la peau.

De manière générale, on appelle ainsi des produits qui renferment trois classes d’agents: les émollients, les humectants et les occlusifs. Ainsi que le résume la Dre Lisa Kellett, dermatologue à Toronto, «un hydratant humidifie la peau et en améliore la texture».

Vous hésitez entre divers produits de beauté pour hydrater votre peau? Découvrez notre liste de produits hydratants pour la peau.

Comment ça fonctionne

Notre peau superpose trois couches:

l’hypoderme (la plus profonde, constituée de graisse, de nerfs et de vaisseaux sanguins);

le derme (l’intermédiaire, comportant nerfs, vaisseaux sanguins, follicules pileux, glandes sudoripares);

et l’épiderme (la couche superficielle).

Au cours de la journée, l’eau du derme s’évapore à travers l’épiderme. Cette voie transépidermique laisse fuir en moyenne de 300 à 400 millilitres d’eau par jour. Le phénomène est naturel, mais le milieu ambiant ou des maladies comme l’eczéma peuvent l’aggraver, rendant la peau sèche, squameuse ou fissurée.

C’est là que les hydratants entrent en jeu. Les émollients, par exemple le beurre et les huiles, adoucissent la peau en comblant les vides entre les cellules mortes; les humectants (dont l’acide salicylique) font remonter l’eau du derme jusqu’à l’épiderme, ce qui accroît l’hydratation topique. Quant aux agents occlusifs, ils forment une barrière protectrice qui ralentit l’évaporation transépidermique.

Si vous avez la peau sèche ou qui démange, vous devez connaître ces crèmes et hydratants qui assouplissent la peau, de la tête aux pieds!

Ingrédients courants

L’agent occlusif le plus notoire, c’est probablement la gelée de pétrole, un sous-produit gras du pétrole souvent connu sous le nom de marque Vaseline. Quoique moins populaire que jadis sous sa forme pure, cette gelée blanche demeure l’un des hydratants les plus efficaces qui soient. Les produits à base de gelée de pétrole occupent une grande partie du marché.

Bon nombre des ingrédients des hydratants ont aussi des effets médicinaux. La gelée de pétrole, par exemple, accélère la guérison des éraflures en isolant la peau de l’extérieur.

L’avoine colloïdale – un émollient obtenu par mouture fine des grains d’avoine – possède des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent les démangeaisons et irritations de la peau. Et l’acide lactique, un exfoliant naturel, rajeunit la peau en éliminant les cellules mortes et en stimulant la sécrétion de collagène.

Que choisir?

L’âge, le milieu de vie et le type de peau sont autant de facteurs à considérer pour bien choisir un hydratant, précise la Dre Kellett. La peau perd des glandes sébacées avec le temps. Dans ce cas, un hydratant plus épais, qui ralentit son assèchement, peut s’imposer. De même, ceux qui vivent sous un climat froid ou venteux opteront de préférence pour un produit à base de gelée pour se protéger des intempéries.

Ce genre d’hydratant convient moins, en revanche, aux peaux huileuses ou acnéiques. Dans leur cas, on recommande plutôt un hydratant à base d’eau, plus léger et moins susceptible de boucher les pores. Ceux et celles qui ne veulent rien de pétrochimique se tourneront vers des produits comme la cire d’abeille, l’huile d’olive ou encore le beurre de karité, qui retiennent bien l’eau dans la peau.

En fin de compte, conclut la Dre Kellett, le meilleur hydratant, c’est celui que vous emploierez. L’appliquer tous les jours n’est pas plus difficile que se brosser les dents: une fois le matin, une fois le soir après le bain. Votre visage est alors bien propre, et il y reste un peu d’humidité que l’hydratant retiendra, améliorant son hydratation.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!