La douche froide a-t-elle des bienfaits pour la santé?

Vous êtes convaincu que jamais vous ne prendrez une douche froide volontairement… Mais avant de rejeter complètement l’idée, sachez que la douche froide peut avoir des bienfaits pour la santé. Toutefois, elle ne devrait pas être froide au point d’être douloureuse et inconfortable.

«L’eau froide peut stimuler davantage le nerf vague [lequel envoie des signaux entre le cerveau et les organes internes], faisant ainsi en sorte qu’une personne se sent mal, nauséeuse et essoufflée», avertit Bianca Beldini, physiothérapeute et propriétaire de Sundala Wellness à South Nyack, dans l’État de New York.

Il est judicieux de commencer avec de l’eau chaude et de diminuer petit à petit la température de l’eau pour laisser à votre corps le temps de bien s’acclimater. Autrement dit, évitez de tourner le robinet d’un seul coup en passant du chaud au froid.

Voici quelques-uns des bienfaits potentiels pour la santé des douches à l’eau froide ou, du moins, à l’eau plus fraîche.

La douche froide peut soulager les démangeaisons de la peau

Apaiser l’eczéma, le psoriasis, les coups de soleil ou les réactions allergiques est l’un des nombreux bienfaits d’une douche froide. «L’eau fraîche peut aider à calmer les sensations de démangeaison, explique la Dre Stacy Chimento, dermatologue chez Riverchase Dermatology en Floride. Elle aide à engourdir les démangeaisons et apaise la peau irritée alors qu’une douche chaude peut rendre la peau encore plus sensible.»

Il est important de noter que si l’eau fraîche est habituellement utile pour soulager les symptômes, elle ne règle pas complètement le problème sous-jacent. «Alors, si vous faites de l’eczéma ou du psoriasis, ou même si vous avez des coups de soleil qui entraînent des démangeaisons de la peau, vous devrez probablement consulter votre médecin afin d’établir un programme de soins plus complet qui pourrait inclure des traitements médicamenteux, une hydratation plus en profondeur et la suppression d’allergènes dans votre environnement», conclut-elle.

La douche froide peut améliorer votre santé digestive

Les intestins jouent un rôle dans plus d’aspects de la santé qu’on ne le croyait auparavant, ce qui signifie qu’il est important de les garder au meilleur de leur forme. Les intestins peuvent affecter le système immunitaire, le sommeil, le fonctionnement du cœur et du cerveau, entre autres choses. Et, vous l’aurez deviné, les douches froides peuvent théoriquement aider.

«Notre corps réagit naturellement à une douche froide en accélérant notre rythme cardiaque qui, à son tour, pompe le sang plus vite dans tout notre corps», explique Inna Lukyanovsky, praticienne en médecine fonctionnelle et autrice de Digestive Reset: Fix Your Hormones and Digestion By Balancing Your Gut Microbiome and Adrenals.

«Pendant que notre cœur pompe plus efficacement, notre circulation globale s’en trouve améliorée – même après la douche, dit-elle. Lorsque la circulation est activée, la détoxification s’active aussi et s’ensuivent des bienfaits pour le système digestif. En outre, passer de l’eau chaude à l’eau froide améliore les cellules musculaires lisses, dont la santé de l’estomac, des intestins et du système cardiovasculaire.»

La douche froide peut réduire les douleurs après un entraînement

Si vous avez l’habitude de vous entraîner jusqu’à ce que vous sentiez une douleur, vous êtes probablement habitué aussi à sentir cette douleur pendant les quelques jours suivants. Récupérez plus rapidement avec une douche froide. «L’exercice – particulièrement les exercices de haute intensité, l’entraînement en force musculaire ou les mouvements excentriques – peut occasionner des déchirures microscopiques dans les fibres des muscles, selon Bianca Beldini. Ces microdéchirures peuvent entraîner une réaction inflammatoire focale dans les tissus, menant à des douleurs musculaires, aussi appelées courbatures.»

L’immersion dans l’eau froide, comme un bain de glace ou une douche froide, peut aider à atténuer les courbatures. Selon une revue de 2015 dans Sports Medicine, les chercheurs ont conclu que l’immersion dans l’eau froide à des températures entre 51 et 59 degrés Fahrenheit (ou entre 10,5 et 15 degrés Celsius) pendant 11 à 15 minutes avait donné les meilleurs résultats. Pourquoi ça fonctionne? «Un microtraumatisme des tissus entraîne de l’œdème (c’est-à-dire de l’enflure), des réactions inflammatoires dans les tissus et des perceptions de douleur, suggère Bianca Beldini. L’immersion dans l’eau froide peut faire diminuer l’œdème et ainsi mener à une diminution perceptible de la douleur.»

La douche froide peut améliorer la santé du cuir chevelu

Vous aimez faire couler un torrent d’eau chaude sur votre tête après une grosse journée? C’est une sensation tellement relaxante… mais vos follicules pileux, pour leur part, souhaitent peut-être en silence que vous arrêtiez de le faire.

Selon le trichologue William Gaunitz – qui étudie la structure, la fonction et les maladies des cheveux humains et qui est l’un des précurseurs des traitements naturels de repousse des cheveux depuis 2002 –, prendre des douches extrêmement chaudes, particulièrement pendant de longues périodes sur une base quotidienne, peut dépouiller le cuir chevelu de ses huiles naturelles saines et aggraver les problèmes inflammatoires.

«Votre peau et votre cuir chevelu possèdent leur propre équilibre naturel d’huile et de microorganismes, explique-t-il. Lorsque ceux-ci sont enlevés quotidiennement par les produits comme le shampoing et la chaleur extrême de l’eau, le cuir chevelu peut perdre son équilibre et devenir l’hôte de champignons et de bactéries aimant un environnement chaud et humide.»

En étant constamment exposé à l’eau chaude, votre cuir chevelu peut également devenir sec et irrité, aggravant ainsi des problèmes inflammatoires comme les pellicules (faisant partie de la dermatite séborrhéique) et le psoriasis.

«Toute inflammation peut mener à une perte de cheveux excessive et créer un engrenage alors que vous essayez de faire repousser les cheveux, explique William Gaunitz. Par conséquent, des douches plus courtes et plus froides permettraient d’offrir une protection contre l’inflammation, de conserver l’équilibre des huiles naturelles et des microorganismes de votre peau et de votre cuir chevelu qui, à leur tour, aident à prévenir la perte des cheveux.» M. Gaunitz fait cette mise en garde: il ne dit pas que les douches froides préviennent la perte des cheveux, mais plutôt qu’elles aident à prévenir l’inflammation pouvant entraîner une perte de cheveux.

La Dre Lavanya Kirshnan, dermatologue certifiée, fondatrice et directrice médicale de Arya Derm à San Francisco, est aussi d’accord avec William Gaunitz pour dire qu’une douche chaude peut aggraver l’état du cuir chevelu en l’asséchant et en l’irritant, ce qui pourrait potentiellement créer de l’inflammation.

La douche froide peut réduire l’enflure et les bouffissures

Vous n’êtes pas frais et dispos après vous être couché très tard? Pensez à prendre une douche froide pour avoir une peau d’apparence plus radieuse.

«Une douche froide aidera à réduire l’inflammation, l’enflure et les bouffissures de la peau, affirme l’esthéticien des célébrités Joshua Ross, propriétaire et fondateur du spa thérapeutique SkinLab à Los Angeles. Vous n’avez pas à vous soucier d’aller dans une installation de cryogénie, car vous pouvez facilement créer le même effet à la maison. Vers la fin de votre douche, commencez graduellement à refroidir l’eau. À la toute fin, coupez complètement l’eau chaude et essayez de tenir aussi longtemps que vous le pouvez, l’objectif étant de rester de 30 secondes à 1 minute sous l’eau froide. C’est une excellente façon de retirer les bienfaits d’un bain de glace sans avoir à vous jeter littéralement à l’eau.»

Résultats

Les douches froides ne sont pas destinées à régler les problèmes de santé ou à remplacer les traitements médicaux. Entre autres bienfaits pour la santé, les douches froides peuvent aider à réduire l’inflammation liée à l’exercice et sont probablement moins susceptibles d’irriter la peau. Si vous avez déjà un problème de santé, il est important de consulter votre médecin pour savoir si prendre une douche froide régulièrement vous convient vraiment.

Afin de vous habituer à prendre une douche froide, Bianca Beldini recommande cette méthode: «En commençant avec de l’eau chaude, vous pouvez graduellement baisser la température de l’eau pendant un laps de temps déterminé. Commencez par 30 secondes, puis augmentez le temps graduellement par intervalles de 30 secondes jusqu’à ce que vous puissiez tolérer l’eau froide pendant 5 minutes.» Évitez de prendre des douches trop longues afin d’éviter de gaspiller l’eau.

