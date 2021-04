Cheveux gris ou clairsemés, pellicules, et autres problèmes de cheveux expliqués

9 / 16 ROMAN SAMBORSKYI/SHUTTERSTOCK Dermatomycose du cuir chevelu (teigne) La teigne est une infection fongique très contagieuse. Le champignon peut survivre notamment dans les brosses à cheveux, les chapeaux et les draps, et se propager facilement par contact. Cette mycose se nourrit de peaux mortes dont se composent les cheveux. Elle prolifère dans l’humidité, et sur les gens qui auraient une mauvaise hygiène de vie. Une dermatomycose du cuir chevelu peut être particulièrement éprouvante. Elle se définit par des taches squameuses grises ou rouges, causant de la démangeaison, de la sensibilité ou de la douleur et les cheveux cassent dans les zones touchées. Une ordonnance médicale d’antifongiques et de shampooing médicamenteux aidera heureusement à la combattre.

10 / 16 ROMAN SAMBORSKYI/SHUTTERSTOCK Cheveux cassants Si vous remarquez des cheveux plus courts qui forment un halo sur votre tête, il pourrait s’agir d’une repousse. Mais si vous notez également des bords irréguliers, cela pourrait être des cheveux cassés (le coiffeur sait faire la distinction). Ceux-ci sont la trace de mèches tellement endommagées qu’elles ont cassé. Cela peut dépendre, notamment, de leur hydratation, du coiffage à chaud ou d’un brossage excessif et mal exécuté. Une alimentation inadéquate et du stress peuvent aussi rendre les cheveux cassants, car dans ces moments ils entament une période de croissance dormante. Le secret est d’agir en douceur en les lavant et en les plaçant, d’utiliser un revitalisant, de bien manger et de gérer votre stress. Et évitez les tresses serrées, les rallonges et les attaches contraignantes sur tout cheveu cassant. Vous avez sans doute tout ce qu’il faut à la maison pour réparer vos cheveux abimés naturellement!