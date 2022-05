ktsdesign/Shutterstock

Comment prouver que les ovnis existent?

Dans ses rapports, Ufology Research classe les dossiers selon le nombre de témoins, la couleur et la forme de l’ovni (des sphères jusqu’aux boomerangs), le degré «d’étrangeté» (une rencontre avec des «extraterrestres à la peau grise» serait considérée comme très étrange, au contraire d’une simple lumière dans le ciel), la fiabilité de l’observation (basée sur le nombre de témoins et le degré de documentation) et sa durée. En 2020, l’observation typique a duré plus de 20 minutes et comptait entre un et deux témoins.

La majorité de ces événements s’explique par un aéronef, des satellites, des drones ou un simple reflet dans l’objectif d’un appareil photo. Malgré tout, environ 5% de tous les rapports d’observations d’ovnis reçus par Chris Rutkowski demeurent mystérieux. Ce sont ceux-là – ceux qui ne peuvent être aisément expliqués – qui enthousiasment les ufologues.

Mais comment prouve-t-on que les ovnis existent? C’est un éternel casse-tête pour les ufologues. La vérité est peut-être là-haut – mais elle est désespérément insaisissable. Les observations d’ovnis sont souvent brèves. Les souvenirs des événements sont souvent incertains et les photos, floues.

Jason Guillemette travaille bénévolement comme enquêteur pour le Mutual UFO Network (MUFON, «réseau de partage sur les ovnis»), un organisme américain de plus de 4000 membres. Il estime passer plus de 15 heures par semaine à enquêter sur des observations, à lire les dernières nouvelles du monde de l’ufologie et à produire un podcast mensuel sur le sujet. Il accomplit tout cela en jonglant avec une vie de famille (il a deux enfants) et son emploi d’agent d’assurances.

«Lorsque j’ai commencé à parler d’ufologie à ma femme, elle n’était pas certaine de me suivre», admet-il. Mais elle le soutient, affirme-t-il, et le rejoint même parfois pour observer le ciel nocturne devant leur maison.

Les enquêtes de Jason commencent généralement de deux manières: soit quelqu’un envoie une demande sur le site du MUFON, soit on le contacte sur l’un des nombreux groupes Facebook dédiés à l’ufologie, comme UFO BC.

La plupart du temps, il est capable de trouver une explication rationnelle. Il envoie souvent des vidéos à d’autres bénévoles du MUFON spécialisés dans l’analyse des images numériques. Il se réfère à des sites internet qui traquent les trajectoires de vol des satellites, des avions et de la Station spatiale internationale – les premiers suspects lors d’observations d’ovnis, explique-t-il. Jason décrit une affaire récente: un couple déclarait avoir vu d’étranges lumières flotter au-dessus d’un lac voisin. Les lumières décrivaient des cercles sur le lac, puis ont plongé dans l’eau avant de remonter quelques instants plus tard et de disparaître au loin. Il s’agissait en fait d’un avion qui remplissait ses réservoirs d’eau pour combattre un feu de forêt.

