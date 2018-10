Ces destinations ne sont pas pour les âmes sensibles. Passer une nuit dans une maison hantée ça vous dit?

Destinations hantées : The Manor à Saint Paul, Minnesota

Lorsque Sean Doyle, propriétaire de The Manor, a visité la maison, il y a 10 ans, il a retiré une vieille barrette du sol, et une image claire d’une fillette vêtue d’une robe blanche a clignoté dans sa tête. Cela semblait étrange, mais il n’y a plus pensé ensuite. Environ un an plus tard, la famille qui avait construit la maison en 1883 a pris contact avec lui et, sur un coup de tête, Doyle leur a demandé si une petite fille était morte dans la demeure. La femme a demandé à ses proches qui lui ont révélé qu’un membre de la famille — nommé Rosalia Fihn — y était mort de la fièvre typhoïde en 1908. La famille a montré des photos de famille à Doyle quand tout à coup, il a remarqué un visage familier : la fillette qu’il avait vue lors de l’achat de la maison. Encore plus étrange ? Doyle rapporte que certains amis et des invités d’Airbnb qui sont « plus sensibles » aux énergies ont décrit des ondes provenant d’un placard particulier sans connaître l’histoire de Rosalia. « Je le prends avec un grain de sel », explique-t-il à Reader’s Digest. « Je suis un peu sceptique quand il s’agit de fantômes réels, mais… il y avait certainement l’énergie de Rosalia ici. » Y croyez-vous ? Un séjour dans la chambre des maîtres du Manoir pourrait vous convaincre…

