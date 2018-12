4 / 10

iStock/opolja

Les arnaqueurs imitent votre langage corporel

De nombreuses études démontrent qu’imiter le langage corporel de quelqu’un accroît l’empathie de cette personne à votre égard. Et cela permet aux escrocs de former des liens subconscients avec leurs victimes. Simon Lovell, arnaqueur à la retraite et auteur de How to Cheat at Everything: A Con Man Reveals the Secrets of the Esoteric Trade of Cheating, Scams, and Hustles (Comment tricher sur tout : un escroc révèle les secrets de l’arnaque, de la combine et du racket), avoue séduire les gens en imitant leur langage corporel dans les bars. L’imitation crée un effet de familiarité et d’appartenance et, plus important encore pour les escrocs, cela brise les défenses mentales de leurs victimes et leur permet de pénétrer leur espace physique.

