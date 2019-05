10 choses vraiment bizarres tombées du ciel

5 / 10

Il pleut des araignées

Le cauchemar d’une pluie d’araignées n’est hélas pas aussi rare que les arachnophobes pourraient l’espérer. Cela s’est passé en 2015 en Australie, et plus récemment encore au Brésil en 2019. Mais, contrairement aux poissons et aux grenouilles, les araignées n’ont pas été arrachées de leur habitat par de violentes tempêtes.

Les pluies d’araignées sont le résultat d’un phénomène appelé «vol» (ballooning en anglais) en vertu duquel les araignées produisent des filaments pour se propulser dans l’air. Elles le font dans le but de capter un courant d’air et de se rendre ailleurs, et elles utilisent cette technique assez souvent. Alors pourquoi les pluies d’araignées ne sont-elles pas plus fréquentes, nous demanderez-vous (même si vous ne vous en plaignez probablement pas?

C’est parce qu’il est très rare qu’un grand nombre d’araignées le fassent en même temps. Les conditions météorologiques doivent être absolument idéales pour que se produise une «pluie d’araignée».

